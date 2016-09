Abertura de Jogos Paralímpicos promete emoção entre participantes

Agência Brasil Americana Amy Purdy, medalhista do snowboard nos jogos de inverno

Os Jogos Paralímpicos 2016 acontecem no Rio de Janeiro e reúnem atletas de diversos lugares. A cerimônia de abertura acontece na quarta-feira (7), 18h15, no Estádio do Maracanã.



A festa conta com a dupla de dançarinos, Renata Fonseca de Almeida e Oscar Benfica Martins. Ela tem apenas 20% da visão e ele perdeu completamente aos nove anos.



O responsável pela supervisão dos detalhes da abertura é o produtor Flávio Machado. “O conceito é 'o coração não conhece limites'. E todos nós temos isso em comum, o coração. A gente aprende com esses atletas paralímpicos e com todas as pessoas com deficiência, que não se deixam abater e conquistam coisas maravilhosas. Isso é muito inspirador. Eles só conseguem isso porque têm esse coração dentro deles, que faz romper os limites. Queremos que as pessoas saiam daqui repensando a deficiência”, comenta.



De acordo com a Agência Brasil, os Jogos Paralímpicos 2016 serão transmitidos pela TV Brasil, em parceria com emissoras da Rede Pública de Televisão dos estados.