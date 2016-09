Tamanduá mirim invade residência e é capturado pela PMA

Tamanho do texto

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande capturaram no final da manhã desta quarta-feira (14) um animal silvestre da espécie Tamandua tetradactyla (Tamanduá-mirim) em uma residência localizada no bairro Cophavila.



Segundo os agentes, a moradora ligou para a PMA informando a situação e ao chegar ao local foi encontrado brigando com o cachorro da dona da residência. Durante a ação o animal subiu em uma árvore, porém foi capturado pelos policiais.



O animal foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).