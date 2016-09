Sábado será chuvoso em Mato Grosso do Sul, prevê Inmet

O sábado (3) em Mato Grosso do Sul vai ser chuvoso na região centro-norte, conforme previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nas demais áreas, o céu fica nublado e há possibilidade de chuvas isoladas.



Em Campo Grande, a mínima será de 14°C e a máxima não passa dos 24°C. Na cidade de Dourados, os termômetros oscilam entre 10°C e 22°C. Já em Corumbá, o dia amanhece com 14°C, mas à tarde a temperatura fica em 24°C.



Três Lagoas terá temperaturas variando entre 13°C e 28°C. Os termômetros em Ponta Porã oscilam entre 10°C e 22°C. A mínima será de 10°C e a máxima não passa dos 22°C em Coxim.