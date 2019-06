Recuperação do Rio Taquari é prioridade

Divulgação/Governo do Estado Assoreamento do rio Taquari causou inundação permanente de mais de 1,3 milhão de hectares no Pantanal

“Estive em Mato Grosso do Sul discutindo com as autoridades locais, produtores e ambientalistas o desastre do Taquari e vamos recuperá-lo com ações como as que estamos lançando aqui no Araguaia. Muito já se falou no passado da degradação das nossas bacias e nada se fez. Muita discussão, reuniões, seminários e poucos resultados ”, disse o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, sobre a revitalização e recuperação do Rio Taquari.

O ministro assinou o acordo de cooperação com os estados de Mato Grosso e Goiás, para o programa de recomposição florestal e do solo da Bacia do Alto Araguaia. O projeto foi lançado nesta quarta-feira (5) a plataforma de Licenciamento Florestal Digital (e-Florestal), como parte das ações do Estado em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) enfatizou o compromisso do Governo Federal de garantir os recursos para o Rio Taquari.

A revitalização e recuperação do Rio Taquari, que se estende desde a divisa do Estado com Goiás a Corumbá. De acordo com o ministro de Meio Ambiente, projetos semelhantes ao lançado para a Bacia do Araguaia serão desenvolvidos nos rios São Francisco, Parnaíba e Taquari.

Conforme a assessoria o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o programa de recuperação de bacias “é o maior exemplo que podemos dar ao mundo que estamos, sim, preocupados com o meio ambiente, mas também perfeitamente casados com a economia, com o que se desenvolve destas regiões”.