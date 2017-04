Homem é multado pesca ilegal e tem equipamentos de pesca apreendidos

Tamanho do texto

Lauro Kesley

Policiais Militares Ambientais de Rio Negro realizavam fiscalização fluvial no rio Negro, na tarde da ultima quarta-feira (26), quando flagraram, um pescando sem licença ambiental. O infrator, de 39 anos, residente em Rio Verde de Mato Grosso e ainda não tinha capturado nenhum peixe.



Segundo o site Dourados News, foi aprendido um molinete com vara utilizada pelo pescador. Ele foi autuado administrativamente e multado em R$ 300,00.



A Pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se apenas de infração administrativa. Pagando a multa, o infrator poderá ter o material apreendido restituído.



Durante a operação, a PMA ainda retirou 48 anzóis de galho que estavam armados no rio e também apreendeu uma tarrafa abandonada.