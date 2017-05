Homem é multado após derrubar árvores de jatobá para fabricação de cerca

Divulgação/PMA No total, foram apreendidos 2m³ de madeira

A Polícia Militar Ambiental (PMA) aplicou uma multa de R$ 5 mil reais a um morador do assentamento Rancho Alegre, área rural de Corguinho.



Os policiais realizavam uma fiscalização ambiental na manhã desta sexta-feira (19), quando constataram que o proprietário de um dos lotes do assentamento havia derrubado seis árvores da espécie Capitão e Jatobá sem a devida autorização.



As árvores foram cortadas com uso de motosserras e transformadas em tábuas, estacas e postes para cercas.



No total, foram apreendidos 2m³ de madeira. O infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 5.000,00, por exploração de madeira em área protegida por lei e responderá por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção.