Com clima seco MS registrará mínima de 9ºC nesta sexta-feira, prevê Inmet

Com céu parcialmente nublado a sexta-feira (16) em Mato Grosso do Sul registrará mínima de 9ºC, com a máxima podendo chegar aos 36ºC, segundo prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Em Campo Grande a mínima na cidade será de 15ºC com céu parcialmente nublado no início do dia, já no período da tarde as temperaturas sobem e podem marcar até 33ºC. Três Lagoas terá mínima de 16ºC com máxima de 32ºC.



Corumbá será de manhã fria com mínima de 14ºC, porém no período da tarde a máxima poderá chegar aos 33ºC. Em Ponta Porã e Coxim os termômetros oscilaram entre mínima de 9ºC e máxima de 29ºC.



Já em Costa Rica a mínima será de 16ºC e a máxima não passará dos 32ºC.