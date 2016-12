Rússia não descarta terrorismo em queda de avião

Uol Equipe de resgate

O ministro dos Transportes da Rússia, Maksim Sokolov, afirmou que as pistas que ligam o acidente do avião militar russo estão sendo analisadas. O caso aconteceu no domingo (25), e a suspeita de terrorismo não é descartada até o momento.



De acordo com a Agência Brasil, o ministro afirma que fazer especulações no momento não seria correto. "É prematuro fazer qualquer especulação no momento. Mas os investigadores estão avaliando todas as pistas, inclusive a de terrorismo", disse.



O chefe da Comissão de Defesa do Senado russo, Viktor Ozerov, tinha descartado a possibilidade de atentado, alegando que o avião era da Força Aérea russa e tinha caído em território russo. Segundo ele, havia mais chances de ter sido uma falha técnica ou erro humano.



No avião militar russo estavam aproximadamente 92 pessoas a bordo e caiu no Mar Negro, de acordo o Ministério da Defesa da Rússia.