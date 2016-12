Ranking mundial de Educação coloca Brasil em posição ruim

G1 Prova feita em 70 países divulga conhecimento em ciências, matemática e leitura, segundo dados do PISA.

Os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês), saíram nesta manhã e colocaram o Brasil em péssima posição com relação ao conhecimento dos estudantes sobre as três áreas avaliadas.



Ciências, matemática e leitura, são os três conteúdos avaliados pelo programa. O País ficou em 63ª posição em ciência, 59ª lugar em Leitura e 66ª colocação em matemática.



A prova é coordenada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e foi aplicada em 2015, entre 35 membros da OCDE e 35 parceiros, incluindo o Brasil.



Os países são avaliados a cada três anos, oferecendo um perfil básico de conhecimentos e habilidades dos estudantes, reunindo informações sobre variáveis demográficas e sociais de cada país e indicadores de monitoramento dos sistemas de ensino ao longo dos anos.



No país, a prova fica sob responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Em cada edição, o Pisa dá ênfase a uma das três áreas. Na deste ano, o foco foi ciências. Participaram alunos de todos os estados brasileiros, mas, no Amapá e no Paraná, não houve um número mínimo de avaliações para garantir uma análise estatística ampla. (segundo site G1)