Operação de busca do avião russo encontra destroços a 27 metros de profundidade

Avião russo Tu-154 que caiu no domingo no Mar Negro com 92 pessoas a bordo, tiveram várias peças encontradas nesta segunda-feira (26), a 27 metros de profundidade, indicou à AFP a equipe de mergulhadores do ministério russo de Emergências.





As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. O governo russo descarta ação terrorista como a causa do acidente e já investiga o que teria ocasionado a queda da aeronave.



Até o momento, 11 corpos e 150 fragmentos de avião foram encontrados, segundo o ministério da Defesa.



Uma enorme operação de busca está em andamento para encontrar os destroços e as caixas pretas do avião: mais de 3,5 mil pessoas, incluindo 150 mergulhadores, 45 embarcações, bem como 5 helicópteros e drones estão em ação.