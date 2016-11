Imprensa internacional divulga acidente de avião que levava equipe Chapecoense

Reprodução As atenções do mundo estão voltadas a tragédia ocorrida no esporte Brasileiro

Alguns dos principais jornais do mundo destacaram em suas edições de hoje, o acidente envolvendo a equipe

brasileira de futebol Chapecoense. Muitos lamentaram e comentaram que “O conto de fadas” do pequeno time que conseguiu alcançar a série A e iria participar da primeira final internacional acabou em desastre.



O The Guardian, um dos principais jornais britânicos postou: “Brasil declara três dias de luto após 75 pessoas morrerem em acidente de avião”.



The New York Times: “Avião levando equipe de futebol Brasileira, cai na Colômbia, matando passageiros”.



Segundo a rede americana CNN: “Acidente de avião: "Conto de fada" da equipe de futebol termina em desgosto”.



De acordo com o jornal espanhol El Mundo a matéria dizia: “75 mortos em um acidente de avião na Colômbia, onde viajava uma equipe de futebol brasileira”.