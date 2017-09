Forte terremoto sacode a Cidade do México

AFP Informações que circulam nas redes sociais mencionam o desabamento de vários edifícios

Um forte terremoto sacudiu a Cidade do México, provocando pânico entre a população de 20 milhões de habitantes da capital mexicana nesta terça-feira, quando se relembra os 32 anos do terremoto que destruiu a cidade em 1985.



O sismo, que o Instituto Sismológico do México havia estimado inicialmente em 6,8 para depois revê-lo a 7,1, teve seu epicentro localizado a 55 km da cidade de Puebla, perto da capital.



O Centro Geológico dos Estados Unidos (US Geological Survey) também estimou a magnitude do tremor em 7,1.



“Estou consternada, não consigo conter o choro, é o mesmo pesadelo de 1985”, disse à AFP, entre lágrimas, Georgina Sánchez, de 52 anos, chorando em uma Praça da Cidade do México.



Até agora, as autoridades não deram nenhum informe de danos ou vítimas.



Informações que circulam nas redes sociais mencionam o desabamento de vários edifícios, enquanto funcionários da Defesa Civil advertem a população para o risco de vazamento de gás.



“Não fumem! Há vazamentos de gás!”, gritavam os socorristas, enquanto corriam pelas ruas na região de Roma Norte.



Na praça Cibeles, crianças com crise de pânico foram retiradas da escola, enquanto os pais, angustiados, as buscavam em meio à multidão, constatou um jornalista da AFP.



“Estava caminhando pela (rua) Colima e as janelas começaram a se mexer. Vi as pessoas correndo, começaram a gritar. Ficou muito feio. Não queria me aproximar de nenhuma árvore. Tive que me jogar no chão”, contou Leiza Visaj Herrera, de 27 anos.



“Ficou bastante forte. Os edifícios começaram a se mexer. As pessoas estão muito nervosas. Vi uma senhora que desmaiou”, contou Alfredo Aguilar, de 43 anos.



Em 19 de setembro de 1985, um terremoto matou mais de 10.000 pessoas na Cidade do México.



Na manhã desta terça-feira, as autoridades tinham feito uma simulação de sismo.