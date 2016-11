Fidel Castro, Líder da Revolução Cubana, morre aos 90 anos

Divulgação Raul Castro divulgou através da Tv Estatal na noite desta sexta-feira

Ex-Presidente de Cuba morreu ontem à 1h29 (hora oficial de Brasilia), aos 90 anos, na Capital Havana. Última aparição de Fidel foi ao último dia 15 de novembro, quando recebeu em sua residência, o Presidente do Vietnã, Tran Daí Quang.



Fidel Castro lutava contra uma doença (não revelada) desde 2006, quando anunciou após cirurgia no aparelho digestivo, a sua saída do poder, dando lugar ao seu irmão, Raúl Castro.



Em pronunciamento realizado a Tv Estatal na madrugada de ontem, Raúl Castro disse, "Com profunda dor compareço para informar ao nosso povo, aos amigos da nossa América e do mundo que hoje, 25 de novembro do 2016, às 22h29, faleceu o comandante da Revolução Cubana, Fidel Castro Ruz, em cumprimento da vontade expressa do companheiro Fidel, seus restos serão cremados nas primeiras horas deste sábado”, concluiu.



Visto como um grande líder revolucionário por uns, e como ditador sanguinário por outros, Fidel foi saindo de cena progressivamente ao longo da última década, morando em lugar não divulgado e fazendo aparições esporádicas nos últimos anos.