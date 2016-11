Engavetamento na estrada que une Pequim a Kunming na China chocou o mundo

O acidente ocorreu em condições de visibilidade reduzida pela neve e chuva, em plena onda de frio que atinge o norte do país, em um trecho da estrada que une Pequim a Kunming, em sua passagem por Pingyang, na província Shanxi.



Cinquenta e seis veículos se envolveram no engavetamento, deixando 37 pessoas feridas e dezessete óbitos, nesta segunda-feira (22), conforme apuração do G1.

Zhan Yan/Xinhua/AP Baixa visibilidade por nevoeiro causa acidente de trânsito envolvendo 56 veículos na China



As vítimas sobreviventes foram encaminhadas para os hospitais locais, e não correm risco de morte, “ o nevoeiro era intenso, então eu dirigia lentamente quando saía do túnel. Vi dois veículos bloqueando horizontalmente a estrada, por isso pisei no freio”, relatou um dos motoristas envolvidos no acidente, em entrevista a emissora oficial “CCTV”.



Ainda segundo o motorista, embora a pista estivesse escorregadia, ele não bateu em outros carros, porém, recebeu o impacto de outros que vinham atrás e acabou produzindo um choque em cadeia.



As autoridades anunciaram que abriram investigação para averiguar a origem do acidente e fecharam o trecho da estrada, apesar de o mau tempo ter sido apontado como a causa provável do acidente.