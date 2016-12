Donald Trump é eleito personalidade de 2016 pela revista norte-america ‘Time’

Divulgação A tradicional escolha da personalidade do ano acontece há 89 edições

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, é eleito pela revista norte-americana ‘Time’ em sua 89° edição, a personalidade do ano de 2016. O título é frequentemente confundido com uma honra, apesar das freqüentes declarações da revista dizendo o contrário.



A revista ‘Time’ em sua matéria questiona “Bom ou Ruim? O desafio de Donald Trump é quão profundamente o país discorda sobre a resposta.” É grande a escala para medir o quanto ele é corrompido por ser considerado um “barão bilionário e proprietário de cassino que o transformou em uma personalidade da Tv e um provocador da população americana”.



Ainda segundo a revista, é difícil dizer se ele vai governar de maneira boa ou ruim. Para os contrários, Trump inspira medo, não apenas pelo que pode fazer, mas também pelo que pode ser feito em seu nome.



“Seus partidários e seus críticos vão descobrir juntos o quanto ele disse que realmente acredita nas promessas e propostas, após a eleição tudo é negociável.”



Para lembrar à América que a demagogia se alimenta do desespero e que a verdade é tão poderosa quanto à confiança naqueles que a falam, para empoderar um eleitorado oculto, incorporando suas fúrias e vivendo seus medos e para moldar a cultura política de amanhã, demolindo a de ontem, Donald Trump é eleito a pessoa 2016 do TIME do ano.