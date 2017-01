Colômbia: Ponte desaba e mata pelo menos 8 pessoas

Uma ponte na zona rural de El Carmen, na Colômbia não agüentou a carga e desabou, deixando pelo menos oito pessoas mortas e 13 feridas disse o diretor da Unidade Nacional de Gestão de Risco do país, Carlos Iván Márquez. As informações são da Agência Ansa.



De acordo com o diretor da unidade, "A investigação indica que havia cerca de 30 pessoas em cima da ponte. Falamos de oito mortos e 13 feridos, e mais três cujas condições ainda estão sendo verificadas", informou Márquez.



O acidente ocorreu na noite de ontem, na cidade de Villavicencio, capital do departamento (estado) de Meta. Entre os feridos, há crianças e menores de idade. As autoridades acreditam que o número de mortos pode aumentar, já que muitas pessoas tiveram ferimentos graves e caíram em uma profundidade de 80 metros.



A ponte passa sobre o Rio Guatiquía, a 75 quilômetros da capital colombiana, Bogotá. Grande atração turística, a ponte tinha sido construída artesanalmente e foi usada durante todo o fim de semana passado com um grande número de público.