Andradina-SP ganha boutique do preço único nesta 6º feira

Divulgação ..

Há dois no mercado, a loja Dasli Moda Feminina, com sede em Três Lagoas-MS, estará inaugurando às 10h desta sexta-feira (25), sua segunda loja, no espaço nº 52 do Oeste Plaza Shopping, em Andradina-SP.



Segundo a empresária Lídia Martins, para o lançamento do novo espaço, será oferecido um café da manhã para todas as suas clientes.



“Estamos ansiosas para recepcionar todas as andradinenses e oferecer o melhor do mundo fashion por um preço justo, com novidades semanais, sempre às sextas-feiras”, disse a empresária.



A nova loja – que terá preços de R$ 29,99 a R$ 99,99 – estará funcionando das 13h30 às 22h de segunda à sábado e aos domingos e feriados, das 12h às 19h.

Em Três Lagoas, a loja Dasli atende de segunda à sexta das 09h às 18h e aos sábados das 08h às 13h.



Informações podem ser obtidas no telefone Whats (67) 9 9661-0406 e pelo facebook Dasli Moda Feminina.