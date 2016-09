Voltaço, CSA, Moto Club e São Bento garantem lugar na Terceirona do Brasileiro

O fim de semana foi de definição na Série D do Campeonato Brasileiro. Volta Redonda-RJ, CSA-AL, Moto Club-MA e São Bento-SP garantiram vaga na semifinal da competição e, consequentemente, o acesso para a Série C de 2017.

Divulgação/FERJ Voltaço faz a festa no Raulino de Oliveira pela passagem para a Série C ao eliminar o Flu de Feira

Os quatro times começam a disputar um lugar na decisão no próximo fim de semana com o Moto Club enfrentando o Voltaço e na outra chave jogam CSA contra o São Bento. Sete de Dourados e Comercial representaram o Estado na competição e ficaram pelo caminho.



O Colorado, como em 2015, não passou da primeira fase enquanto o time douradense terminou em primeiro no seu grupo, mas na segunda fase foi derrotado duas vezes pelo Fluminense de Feira-BA e deixou a Série D. Ambos devem ser os indicados do MS no próximo ano.



O Volta Redonda eliminou nas quartas de final justamente o algoz do Sete na segunda fase da competição. O time carioca venceu as duas contra o Fluminense (3 a 2 e 2 a 1) e chega a semifinal com a melhor campanha entre todos. Na fase de mata-mata, eliminou outro que estava no grupo do Sete nas oitavas de final, o Anápolis-GO.





Já o CSA, do atacante sul-mato- grossense e artilheiro da competição Cleyton Rafael Lima da Silva com sete gols, passou pelo Ituano nas quartas de final vencendo as duas para garantir o acesso: 2 a 1 fora e 1 a 0 em casa.

O Moto Club ficou com a vaga ao eliminar o Atlético-AC nas quartas. Em casa, empate por 2 a 2. Fora, vitória por 2 a 1, neste domingo. O São Bento perdeu apenas um jogo na competição e com o triunfo deste domingo contra o Itabaiana ficou com o acesso. Os paulistas venceram as duas: 1 a 0 e 2 a 0.