Vitória vence Bahia de virada e larga na frente por uma vaga na final

Divulgação/Bahia Vitória joga pelo empate para ir à decisão da Copa do Nordeste

O Vitória/BA saiu na frente do Bahia por uma vaga na grande final da Copa do Nordeste. Na noite desta quinta-feira (27), pela partida de ida da semifinal, o rubro-negro bateu o rival por 2 a 1, de virada, e poderá jogar por um empate no segundo jogo para garantir a classificação. André Lima e Euller fizeram os gols do Leão. Edson balançou a rede pelo Esquadrão de Aço.



O Ba-Vi começou muito movimentado. Mesmo jogando na condição de visitante, no Barradão, em Salvador/BA, o Bahia precisou de apenas quatro minutos de bola rolando para balançar a rede. Edson subiu mais alto que todo mundo em cobrança de escanteio e abriu o placar. Em desvantagem, o Vitória partiu para cima do rival e conseguiu o empate ainda no primeiro tempo. Aos 37, a zaga tricolor não conseguiu afastar, Jean não saiu bem do gol e Euller aproveitou para tocar de cabeça e deixar tudo igual.



Na etapa final, quem marcou cedo foi o Rubro-Negro. Aos seis minutos, André Lima ficou com a sobra em cobrança de escanteio e bateu da pequena área. A bola bateu no arqueiro do Tricolor e morreu no fundo da rede, decretando a virada do Vitória. O ritmo do jogo caiu e o time da casa, levando a melhor no placar, administrou bem o resultado e garantiu a vantagem do empate para o jogo da volta.



O próximo encontro entre Bahia e Vitória será no domingo (30), às 16h (de Brasília), na Fonte Nova. Quem passar vai enfrentar o vencedor do confronto pernambucano entre Sport e Santa Cruz na grande decisão da Copa do Nordeste 2017.