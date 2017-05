Visitantes dominam o complemento da primeira rodada da série B

No complemento da primeira rodada da série B do brasileirão, no último sábado (13), quatro visitantes ganharam, houve um empate e só o Paysandu venceu como mandante.





Divulgação/Facebook S.C Internacional Argentino Andrés D'Alessandro comemorando o gol

Estreante na segundona, o Internacional foi até Londrina enfrentar o time da casa, com dois gols do uruguaio Nico Lopez e um do argentino D’Alessandro o time gaúcho passou fácil pela equipe do Londrina.



No estádio do Curuzu, o Paysandu contou com o apoio da torcida e venceu a equipe do Oeste, por 2 a 0. O papão foi o único time a fazer o dever de casa no sábado.



Os dois goianos estrearam em situações diferentes no campeonato, o Goiás, tricampeão estadual, decepcionou a torcida na e perdeu em casa pelo placar de 1 a 0 para o Figueirense. O Vila Nova, vice-campeão goiano e venceu o Boa Esporte por 1 a 0.



Em Santa Catarina, o Santa Cruz foi mais eficiente e venceu o Criciúma, por 2 a 1. Em um jogo sem empolgação, ABC e Paraná sem gols no Frasqueirão, em Natal (RN).

Confira os resultados desta primeira rodada:

Paysandu 2 x 0 Oeste

Goias 0 x 1 Figueirense

ABC 0 x 0 Paraná

Boa Esporte 0 x 1 Vila Nova

Criciúma 1 x 2 Santa Cruz

Londrina 0 x 3 Internacional

Náutico 0 x 0 América-MG

Guarani 2 x 0 Brasil de Pelotas

Juventude 2 x 1 Luverdense

CRB 1 x 0 Ceará