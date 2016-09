Verônica Hipólito fatura sua segunda medalha no Rio 2016

Daniel Zappe/MPIX/CPB Imagem Verônica Hipólito ficou atrás da britânica Kadeena Cox e da chinesa Junfei Chen nos 400m T38

A jovem Verônica Hipólito faturou, na manhã desta quarta-feira, 14, sua segunda medalha nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. A atleta já havia ficado com a prata nos 100m T38 e, desta vez, obteve o bronze nos 400m T38, com o tempo de 1min03s14. O ouro ficou com a britânica Kadeena Cox, que ainda bateu o recorde mundial, com a marca de 1min00s71 – o antigo era de 1min02s12. A chinesa Junfei Chen, com 1min01s34, levou a prata.



Mesmo com a conquista do bronze, Verônica demonstrou ter ambição em evoluir. “Isso é esporte de alto rendimento. É querer sempre mais. Sei que esse tempo foi só o início, pois estou treinando há pouco na Seleção Brasileira. Sei que agora tenho muito a melhorar, e vou melhorar. Quero muito orgulhar todo mundo”, destacou a dona de duas medalhas nas Paralimpíadas do Rio.



O primeiro período de disputas do dia no Estádio Olímpico também foi marcado por brasileiros que se classificaram para a final. Nos 200m T11, Felipe Gomes liderou a segunda semifinal, com 22s50, e avançou à decisão com o segundo melhor tempo. Daniel Mendes também foi bem na primeira semi, com 23s01, e vai para a final da prova com a terceira melhor marca. Os atletas voltam à pista nesta quinta, 15, às 17h51, na disputa pelo pódio.



Nos 5000m T54, Maria de Fátima Fonseca se classificou para a final com o último tempo: 12min08s52. A prova por medalha será disputada amanhã, 15, às 17h30.



Confira outros resultados do Brasil no atletismo:

- Aline Rocha marcou 12min16s03 e ficou fora da final dos 5000m T54;

- Izabela Campos ficou em 11º lugar na final do arremesso de peso F12;

- Diogo Ualisson queimou na largada e foi desclassificado da eliminatória dos 100m T12.