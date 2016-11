Vendaval danifica estrutura do Laertão e preocupa Costa Rica

Eu Conto Tudo Cobertura de parte da arquibancada do Laertão foi destelhada pelo vendaval

A preocupação da diretoria do Costa Rica em relação à próximo temporada não é mais apenas montar comissão técnica e elenco para o Campeonato Estadual. O vendaval que passou pela região nordeste do Mato Grosso do sul na última semana destelhou parte da cobertura da arquibancada do Estádio Laerte Paes Coelho, além de arrastar traves e derrubar setores do muro. Os problemas causados levou o Corpo de Bombeiros interditar o Laertão para jogos profissionais e amadores por tempo indeterminado.



De acordo com o subtenente Teodoro, do Corpo de Bombeiros de Costa Rica, além de ser todo destelhado e danificações decorridas dos fortes ventos, um eucalipto, que ficava na parte interna, foi arrancado e derrubou parte do muro e também da fiação de energia elétrica. A abertura do estádio apenas será reconsiderada após todas as reformas serem feitas.



Como o Campeonato Estadual começa no último fim de semana de janeiro – dias 28 e 29 -, se o Costa Rica jogar em casa na primeira rodada, os laudos necessários para que o time jogue em casa precisam ser entregues até o dia 18, mas, segundo o responsável pelo local, César Mignoli, o estádio não corre risco de ficar fora da competição. Ele disse ao site Arquibancada MS que a prefeitura deve dar prioridade para reparar danos em mais de 500 casas que foram atingidas de alguma maneira. No máximo o que pode acontecer é atrasar a inspeção e aprovação dos laudos.



O Costa Rica disputa a primeira fase do Campeonato Estadual no mesmo grupo que a Serc e os times de Campo Grande – Operário, Comercial e Novoperário. Uma sexta equipe, que sobe da Série B, também integrará a chave.