Velório na Arena Condá presta as últimas homenagens aos jogadores e jornalistas

Divulgação As últimas homenagens as vítimas do acidente com a equipe do Chapecoense e jornalistas

O mundo inteiro acompanha os momentos finais do velório da equipe Chapecoense e jornalistas na Arena Condá, com presença de familiares, amigos, torcedores e pessoas importantes, como o presidente da república Michel Temer, o jogador do Real Madrid, Lucas Silva, o prefeito da cidade de Chapecó, Luciano Buligon, o Embaixador da Colômbia no Brasil, Júlio Bitelli, entre outros.



Debaixo de muita chuva e com honras militares, o cortejo saiu do aeroporto onde os caixões foram colocados em caminhões abertos para um cortejo pelas ruas da cidade até o estádio, com duração de 50 minutos.



Soldados do Exército formaram um corredor por onde passaram os caixões, que estavam cobertos com um pano branco com o símbolo da Chapecoense e uma faixa com o nome de cada uma das vítimas. O primeiro e o último caixão retirados receberam uma salva de tiros.