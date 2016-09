Vasco vence Atlético e volta a liderar sozinho Série B do Brasileiro

Divulgação Atletas e comissão comemoram o primeiro gol de Éderson

O Vasco da Gama voltou a dominar sozinha a Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de algumas rodadas irregulares e a companhia do Atlético-GO na ponta, os dois primeiros colocados se enfrentaram e os cariocas levaram a melhor. A novidade da 27ª rodada foi a entrada, pela primeira vez, do Londrina-PR no G4 na vaga aberta pelo empate do Brasil de Pelotas-RS. A rodada termina nesta segunda-feira (26), com a partida entre Paysandu-PA e Bragantino-SP no Estádio Mangueirão, disputa direta contra a queda.



Em São Januário, o Vasco não teve grandes dificuldades para conquistar a vitória sobre o segundo colocado. Logo aos sete minutos de bola rolando, Alan fez lançamento para a área, Éderson chegou antes dos marcadores e encobriu Kléver para abrir o placar diante do Atlético-GO. No segundo tempo, o Gigante da Colina continuou melhor e aos 32, o que parecia ser apenas questão de tempo aconteceu. Andrezinho levantou na área, e Éderson, de cabeça, marcou o segundo e garantiu a vitória vascaína. O Vasco agora tem 51 pontos contra 48 dos goianos.



No Serra Dourada, Vila Nova-GO e Londrina se enfrentaram e gols apenas no segundo tempo. Aos 15, Zé Rafael saiu na cara do gol após cobrança de falta e tocou por cima de Saulo para abrir o placar para o Tubarão. Já no final, aos 42 minutos, João cruzou, e Wellington Simião tocou de cabeça para deixar tudo igual. Quando o resultado parecia se encaminhar para o empate, aos 46, Zé Rafael recebeu na área, driblou os marcadores com categoria e marcou o segundo dele para garantir o triunfo do Londrina. O Tubarão chegou a 42 pontos e entra no G4, assumindo a quarta colocação, enquanto o Vila tem 37 pontos e é o 11º.

Divulgação Londrina venceu o Vila Nova em Goiânia e chegou ao G-4 do Brasileirão da Série B

O Londrina se deu bem porque Tupi-MG e Brasil-RS fecharam a rodada no Estádio Municipal de Juiz de Fora com um empate em 1 a 1, gols de Luiz Paulo para os mineiros e Felipe Garcia para os gaúchos. Com o resultado, o Galo Carijó segue na zona de rebaixamento, agora com 26 pontos e na 18ª colocação, e o Xavante deixou o G4, caindo para o quinto lugar, com 41 pontos.



O outro integrante do G4 é o Avaí-SC que na sexta-feira venceu o Joinville-SC, fora de casa, por 1 a 0, gol de Rômulo, e soma agora 42 pontos, como o Londrina, mas com uma vitória a mais. Nos outros resultados da rodada, que começou na terça-feira com o empate sem gols entre Ceará-CE e Luverdense-MT, o Criciúma-SC venceu o lanterna Sampaio Côrrea-MA por 1 a 0, o Oeste-SP perdeu para o Goiás-GO por 2 a 1, mesmo placar da vitória do Náutico-PE sobre o Paraná Clube-PR em Curitiba e CRB-AL e Bahia-BA empataram em 2 a 2.