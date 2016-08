Vasco perde em casa, mas segue liderando a Série B do Brasileiro

A rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou na segunda-feira com o empate entre Atlético-Go e Ceará-CE. Na noite desta terça, outros nove jogos aconteceram, mas sem mudanças significativas, tanto no G4 quanto na zona de rebaixamento.



O líder Vasco da Gama perdeu em casa, mas segue confortavelmente na frente. Destaques para as vitórias de Brasil de Pelotas-RS e Londrina-PR, que venceram e estão bem próximos de entrar no grupo dos melhores.

Divulgação / Nautico Com gols de Germano e Keirrison, Londrina bate o Náutico e sobe na tabela

Em São Januário, o Vasco recebeu o Vila Nova-GO e foi surpreendido, perdendo por 2 a 1 e chegando a quatro jogos sem vencer na competição. Ainda com 41 pontos, viu a vantagem para o segundo colocado cair para apenas três. O CRB-AL segue no G4 graças à vitória, em casa, sobre o Oeste-SP por 3 a 1.



Em quinto agora está o Brasil que, fora de casa, fez 2 a 0 no Bragantino-SP e está um ponto atrás do time alagoano. Logo em seguida vem o Londrina que recuperou os pontos da derrota na rodada anterior e venceu o Náutico, na casa do adversário, também por 2 a 0.



Na Curuzu, o Paysandu-PA enfrentou o Tupi-MG e foi derrotado por 3 a 0, voltando a se afastar do bloco da frente. O mesmo aconteceu com o Luverdense-MT que perdeu para o Avai-SC por 2 a 1, com o gol da vitória catarinense acontecendo no último lance da partida.



Nos outros jogos, o Paraná Clube-PR venceu o Sampaio Côrrea-MA por 1 a 0, Joinville-SC e Bahia-BA empataram em 1 a 1, mesmo resultado para Goiás-GO e Criciúma no Serra Dourada.