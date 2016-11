Vasco e Bahia completam G4 da Série B e voltam à Elite

Paulo Fernandes/Vasco.com.br Vasco venceu o Ceará de virada e garantiu o retorno à Série A

A Série B do Campeonato Brasileiro terminou no último sábado com o retorno de dois campeões nacionais à primeira divisão. Vasco da Gama e Bahia-BA ficaram com as últimas vagas no G4 e juntaram ao campeão Atlético-PR e Avaí-SC, que já haviam subido nas rodadas anteriores. Embaixo, o Joinville-SC não conseguiu deixar a zona de rebaixamento e vai disputar a Série C no próximo ano.



De volta à elite

Atlético-GO e Avaí chegaram à última rodada já confirmados na Série A de 2017. O Dragão, inclusive, foi o campeão deste ano e recebeu a taça no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, onde venceu o Bahia por 2 a 1 neste sábado. O time baiano saiu na frente com gol de Edigar Junio, mas Júnior Viçosa e Jorginho viraram para o time campeão, que terminou a Série B com 76 pontos. O Esquadrão de Aço, com 63, ficou na quarta posição e também garantiu o retorno à elite do futebol nacional.



Na Ressacada, o Avaí empatou em 1 a 1 com o Brasil de Pelotas-RS, com gol de Rômulo. Ramon marcou para o time do Sul. Com 66 pontos, a equipe catarinense encerrou sua participação na Série B em segundo lugar. O Brasil, com 54, ficou na 11ª posição.



Precisando vencer para conquistar o acesso, o Vasco levou um susto no primeiro tempo do jogo com o Ceará, no Maracanã. Pressionando mesmo sem ter mais objetivos na competição, o Vozão saiu na frente com gol de Eduardo, aos 27 minutos. Sem querer se preocupar com os outros resultados, os cariocas voltaram do intervalo com outra postura. Logo aos dois minutos, Thalles aproveitou rebote de Éverson e deixou tudo igual para o Vasco. Sem perder tempo, o atacante ampliou dois minutos depois, de cabeça: 2 a 1. Com a vitória, o Vasco subiu ocupando o terceiro lugar, com 65 pontos. O Ceará, com 54, ficou na 10ª posição.



Definição do último rebaixado

Em partidas diferentes, Oeste e Joinville entraram em campo sabendo que um dos dois disputaria a Série C em 2017. Na Arena Pernambuco, Pedro Carmona e Mike marcaram os gols da vitória por 2 a 0 do Oeste em cima do Náutico. O Timbu terminou o campeonato na quinta posição, com 60 pontos. A vitória garantiu o time de Itápolis (SP) na Série B, com 41 pontos, no 16º lugar.



O Joinville, jogando em casa, derrotou o Vila Nova-GO por 4 a 2 e ficou em 17º, com 40. Jael, Tinga, Fernando Viana e Aldair marcaram para o JEC, enquanto Vandinho e Caíque fizeram os gols do time goiano, que terminou em 12º, com 53 pontos.



Despedida com vitórias

Sem mais pretensões na competição, CRB-AL e Londrina encerraram a Série B com vitórias. Em casa, no Rei Pelé, o CRB derrotou o Luverdense-MT por 3 a 0, com gols de Neto Baiano e Gerson Magrão (duas vezes). O time alagoano ficou na sétima posição, com 58 pontos. O Luverdense, com 55, ficou em nono. No Nabi Abi Chedid, o Londrina derrotou o Bragantino por 1 a 0, com gol de Marcelinho. Com 60 pontos, o Tubarão encerrou a competição em sexto lugar. O Massa Bruta, com 32, ficou em 19º e disputará a Série C em 2017.