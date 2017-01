Urso mantém elenco campeão da Segundona e espera jogar em casa

Foto Cedida/Noé Faria Urso venceu o União/ABC na decisão da Série B 2016

De volta à primeira divisão do Campeonato Estadual, o União Recreativo Social Olímpico, ou apenas Urso, de Mundo Novo, inicia a preparação nesta terça-feira (3) e vai apostar na base que conquistou a Série B, em dezembro. Vinte e um dos 22 jogadores do grupo retornam com a esperança de conseguirem jogar perto do torcedor, com a liberação do Estádio Toca do Urso.



O clube segue com a fórmula técnico-jogador e Jandaia Caetano, meia de 38 anos, vai comandar o time e ainda fazer parte do elenco. “Já temos 25 jogadores contratados, fiz uma meto de 28 e passei para a diretoria. Então temos um plantel formado com a possibilidade de mais três jogadores que podem chegar até o início ou no decorrer da competição”, explica. Esses devem ser um outro goleiro, dois meias e ainda um zagueiro que atue também como volante.



Dos jogadores que disputaram a Série B, a única baixa é o meia Formiga, formado nas categorias de base do clube e que vai passar por um período de avaliação no Avai-SC. No grupo seguem alguns destaques na Segundona, como o goleiro Roger Paranhos, o volante Wellington Letto e o meia Rancharia. A eles se juntam quatro novas contratações que se apresentam neste primeiro dia de trabalho. “Esses vou esperar chegarem para anunciar, sabe como essas coisas são”, explica Jandaia, precavido.



Toca do Urso



Rebaixado em 2014, o Urso disputou a Série B nos dois anos seguintes sempre jogando longe de Mundo Novo, já que o Estádio Toca do Urso não havia conseguido os laudos necessários para ser liberado pelo Ministério Público. Novamente na primeira divisão, a diretoria espera poder voltar a jogar em casa.



A esperança está no novo prefeito. Waldomiro Sobrinho (PR) é um entusiasta do clube, já foi presidente e até treinador, além de ser pai do jogador-técnico Jandaia Caetano. “São quase 39 anos de afinidade”, brinca. Apesar disso, ele prefere manter a serenidade ao comentar o assunto. “O prefeito deve começar a ver isso no dia 3, mas vou deixar para a diretoria tratar desse assunto. A expectativa é que possamos jogar em casa já que vemos boa vontade do poder público neste assunto”. Segundo ele, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) já enviou o caderno de análise oficial para que as medidas necessárias sejam tomadas.



O Urso está no Grupo B e enfrenta na primeira fase o Corumbaense, Sete de Dourados, Águia Negra, Naviraiense e Ivinhema, esse último adversário da estreia, no dia 29 de janeiro, na Toca do Urso, caso esse esteja liberado.