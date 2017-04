Urso desiste de ação contra Operário e libera atletas

Reprodução/Sobrinho News Jogadores do Urso foram liberados para acertar com outras equipes

O Urso não vai mais lutar por uma vaga nas semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense nos tribunais. Parte interessada na eliminação do Operário do estadual por conta da escalação irregular do volante Eduardo Arroz nas duas primeiras rodadas da competição, o clube de Mundo Novo anunciou que não irá recorrer ao arquivamento do caso e já liberou os jogadores para acertar com outros clubes no restante da temporada.



A equipe era, possivelmente, quem mais tinha chances de se beneficiar caso o alvinegro da capital fosse punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/MS), já que enfrentou o Operário nas quartas de final, sendo derrotado nos dois jogos. O Departamento Jurídico do clube mundo-novense chegou ingressar com uma ação pedindo a vaga nas semifinais onde enfrentaria o Corumbaense, porém, mesmo não concordando com o arquivamento, não irá seguir no caso.



Campeão da Série B estadual em 2016 e com o objetivo de evitar o rebaixamento neste ano cumprido, o planejamento para o restante da temporada é disputar mais uma competição com o time principal no segundo semestre – possivelmente a Copa Karandá, torneio amador de Navirái –, no entanto, a confirmação só se dará após a eleição da próxima diretoria, no meio do ano.