União/ABC goleia e Moreninhas perde na estreia da Série B

Os times de Campo Grande que disputam a Série B do Campeonato Estadual tiveram inicios opostos na competição que definirá as equipes que restam para completar a primeira divisão em 2017. No sábado, o União/ABC goleou o Coxim por 6 a 1 e assumiu a liderança graças a vantagem folgada no placar. No domingo, no mesmo local, o Moreninhas enfrentou o Urso de Mundo Novo e perdeu por 1 a 0, se complicando na luta pelo acesso.