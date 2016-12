União/ABC e Moreninhas empatam e Urso pode garantir acesso

Nelson Corrales União/ABC e Moreninhas fizeram jogos equilibrado e sem gols

Os jogos deste meio de semana pela Série B do Campeonato Estadual podem garantir o acesso de uma equipe à primeira divisão. A segunda rodada foi aberta com um empate sem gols entre União/ABC e Moreninhas no Estádio Jacques da Luz e o resultado abriu a possibilidade do Urso de Mundo Novo subir se vencer o Coxim nesta quarta-feira, às 16h, no mesmo local.



No jogo desta terça, o time das Moreninhas entrou em campo pressionado pela derrota na estreia contra uma equipe do União que trouxe uma goleada e a primeira colocação. Para piorar a situação, o goleiro Aranha foi expulso logo nos primeiros minutos de jogo e o máximo que o Leão conseguiu foi manter o 0 a 0 até o fim do jogo. Agora o União tem quatro pontos e depende apenas do seu resultado para subir. Já as Moreninhas, com apenas um, precisa vencer e ainda torcer por outro resultado.



Vitória para subir

O empate no primeiro jogo da rodada deixou o Urso em posição favorável em busca do acesso. Com três pontos, o time de Mundo Novo precisa vencer a frágil equipe do Coxim para garantir um lugar na decisão da Série B e, consequentemente, na primeira divisão. Ao time do Norte do Estado resta vencer para manter a chance de acesso.