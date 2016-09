União surpreende Novo e segue com chance de vaga na Copa SP

A disputa pelas vagas de Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo de Juniores segue aberta após a partida desta quarta rodada. Em Sidrolândia, no Estádio Sotero Zárate, o Novoperário, mandante do jogo, recebeu o União/ABC com a chance de garantir classificação com um empate, mas foi surpreendido e derrotado por 1 a 0.





Divulgação Além do campeão estadual Sub-19, o vice também vai disputar a principal competição nacional

O resultado deixa a disputa embolada, com o Novo na liderança com seis pontos e mais uma partida a realizar. O Operário, que ainda joga duas vezes, tem três pontos e o União, com apenas três e mais um jogo, é o terceiro. Apenas essas três equipes disputam a competição.



Na próxima rodada, o União recebe o Operário, sábado (17), às 15h, no Estádio Sotero Zárate, em Sidrolândia. O jogo estava marcado para o Estádio Olho do Furacão, em Campo Grande, mas a mudança aconteceu por solicitação do mandante.



A boa notícia para os participantes é que a Federação Paulista de Futebol confirmou a presença de duas equipes sul-mato-grossenses na Copa São Paulo 2017. A informação foi dada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) em nota publicada no site oficial da entidade nesta quinta-feira.



Assim, além do campeão estadual Sub-19, o vice também vai disputar a principal competição nacional da categoria que acontece em janeiro de 2017.