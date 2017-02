Um dos maiores clássicos do país, RExPA ocorre neste domingo

Globo Esporte Remo e Paysandu representam as maiores forças do futebol da região Norte

O Campeonato Paraense tem na quarta rodada um dos maios clássicos do país: Remo versus Paysandu, o famoso Re-Pa. O duelo de nº 738 acontece às 16h deste domingo (12), no Mangueirão, em Belém.



A torcida paraense é famosa pela rivalidade, que enche os estádios mesmo quando os times estão não estão em boa fase. O jogo deve ter um bom público, apesar do preço: R$ 40 para arquibancada, e R$ 60 para cadeira. Ao todo, 35 mil ingressos serão colocados à venda. Cada clube ficará com 17.500 entradas.



Ainda sem perder, o Remo soma cinco pontos em três rodadas e ocupa a vice-liderança do Grupo A2. Já o Papão é apenas o quarto colocado no Grupo A2, com três pontos ganhos e apenas uma vitória.



No sábado (11), as equipes realizaram um último treino antes do torneio. A equipe do papão treinou no seu estádio, Curuzu, e contou com o apoio da torcida bicolor. O time é comandado por Marcelo Chamusca.



Já o Remo teve a preparação no estádio Baenão. O time titular que vai enfrentar o rival está definido, mas o técnico Josué Teixeira mantém sigilo da formação.



Hoje, as equipes vivem momentos diferentes. Depois de seis anos consecutivos na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, o Paysandu retornou à Série B em 2013, mas caiu para a Série C no ano seguinte. Em 2015 voltou para disputar a segunda divisão, onde está até o momento.



Já o Leão do Norte vive a maior crise de sua história. Desde 2009, ele passou a ter que qualificar-se para a última divisão do Brasileiro pelo Parazão. Em 2015, o Remo conseguiu o acesso para a Série C e agora espera subir mais um degrau no futebol nacional para se reencontrar com o principal rival na Série B.



Em 2016, publicação no Diário Oficial do Estado do Pará homologou a lei estadual 8.358, que tornou o clássico Re-Pa patrimônio cultural imaterial do estado. Com mais de 700 partidas realizadas, o torneio é um dos clássicos mais disputados do futebol mundial.