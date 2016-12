UFMS libera obras e novela sobre reforma do Morenão deve ter um desfecho

A novela de readequação do Estádio Morenão que possibilitaria a utilização do local para jogos oficiais das equipes de Campo Grande no Campeonato Estadual, Copa do Brasil e Copa Verde em 2017 pode ter um capítulo decisivo nesta quinta-feira (1º). Representantes da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) devem se reunir, às 14h, com o reitor da UFMS (Universidade Federal de MS), Marcelo Augusto Turine, para assinarem termo de cooperação que libera a execução das obras de readequação do estádio.



Segundo o presidente da FFMS, Francisco Cezário, na prática, o termo de cooperação garante o direito da federação executar os serviços de adequação no estádio, que deve durar ao menos 30 dias.

Arquivo Gov MS Finalmente o Estádio Pedro Pedrossian, popular Morenãom deve voltar receber jogos do nosso Futebol entre outros



Conforme Cezário, as adequações passam pela instalação de corrimãos nas escadarias e a elevação à altura dos guarda-corpos nas muretas, ao custo de R$150 mil.



Concluída esta fase, a FFMS espera disponibilizar para o público cerca de 4 mil cadeiras e 12 mil lugares na arquibancada coberta depois da reforma.



Para que o Morenão seja liberado para receber jogos do Comercial, Operário e Novoperário, precisa estar de acordo com o que exige as novas normas de segurança e o Estatuto do Torcedor, como instalação de corrimãos nas escadarias, elevação de guarda-corpos nas muretas e sinalização de saídas de emergência, entre outras coisas.



A expectativa é que, concluída a primeira parte, uma nova fase de reformas seja iniciada para que no segundo semestre todo o espaço destinado ao público possa ser utilizado.