Três times da Série A definiram técnico para 2017

Dezembro é o mês em que tradicionalmente os clubes de Mato Grosso do Sul que vão disputar o Campeonato Estadual do ano seguinte definem comissão técnica e elenco. Corumbaense, Sete e Costa Rica, nesta ordem, foram os primeiros a confirmar o nome dos respectivos treinadores para 2017, enquanto vários outros são alvos de especulação. Nesta sexta-feira (2), uma reunião entre a diretoria do Comercial teria definido o nome do multi-campeão estadual Válter Ferreira como o escolhido, levando a melhor sobre Gilmar Calonga, o treinador do time campeão de 2015.

Gazeta MS Nei César retorna ao Corumbaense após o bom trabalho deste ano



O Corumbaense optou por manter o bom trabalho de Nei César na segunda parte do Estadual 2016. Ele chegou para substituir Calonga na virada de turno da primeira fase e foi até a semifinal, caindo com dois empates sem gols com o Comercial, que tinha a vantagem do empate. Com ele está confirmada também a volta do goleiro Diego, um dos melhores na campanha.



No campeão Sete de Dourados, o nome para substituir Chiquinho Lima também está definido. Trata-se do carioca de Mesquita, Emanoel Sacramento, de 48 anos que comandou times como Bangu, Boa Vista e Tigres, todos do Rio de Janeiro. Seu último clube foi o Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Carioca onde a equipe foi derrotada na semifinal pelo Itaboraí. Alguns nomes de jogadores também foram divulgados e retornos de campeões como o goleiro Fernando Hilário, zagueiro Bruno, volante Eduardo Arroz e o meia Thiago Matos são dados como certos.



Outra definição está no Costa Rica. O carioca Marcio Máximo Barcellos, 54, foi o escolhido para comandar o time no Estadual que começa no dia 29 de janeiro. No currículo, o novo treinador tem a base da seleção brasileira nas categorias Sub-20 e Sub-17. Máximo trabalhou em diversos países como o Qatar, Arábia Saudita, Ilhas Cayman, Escócia e Tanzânia. No Brasil, entre outros clubes, comandou o Democrata-MG e a Francana-SP. Seu último clube foi o Prudentópolis-PR em 2015.



Especulações



Além do nome de Válter Ferreira, que pode ser confirmado no Comercial neste fim de semana, outros clubes também contam com “prováveis” treinadores. Operário e Novoperário, que disputam a Copa São Paulo de Juniores, podem trazer seus treinadores da categoria para o principal. Paulo Rezende comanda o Galo e Mauro Marino o Novo, ambos com bons trabalhos em equipes da Série A, mas as diretorias do dois clubes ainda não sinalizaram para essa possibilidade.

Nas equipes do Sul, nada definido também. O Águia Negra de Rio Brilhante pode ter a volta de Chiquinho Lima, sem clube após a saída do Sete. O Naviraiense estuda o retorno de Renê Marques, agora valorizado pelo acesso conquistado pelo Barroso para a Série A em Santa Catarina. O Ivinhema tinha como certo a permanência de Douglas Ricardo, mas a decisão do treinador de se afastar do futebol profissional nesta temporada obriga o Azulão a buscar uma nova alternativa. Bazílio Amaral, que chegou a conversar com a diretoria do Sete, também seria opção nesses clubes.



Na Serc, de Chapadão do Sul, a hipótese mais provável é a efetivação de Odirlei no comando do time. Ex-jogador do clube, ele assumiu o time nos jogos finais do Estadual deste ano e não decepcionou.