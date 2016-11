Torcida adversária homenageia Chapecoense com estádio lotado

EBC/Agência Brasil Homenagens foram feitas simultaneamente no Brasil e na Colômbia EBC/Agência Brasil Homenagens foram feitas simultaneamente no Brasil e na Colômbia

O Atanasio Girardot, estádio do Atlético Nacional, em Medellín, e a Arena Condá, casa da Chapecoense, receberam homenagens simultâneas, na noite de ontem (30), aos 71 mortos no acidente com o avião que levava o time de Santa Catarina para a primeira final internacional de sua história, a da Copa Sul-Americana de 2016. O estádio Atanasio Girardot seria o palco do confronto, que não aconteceu.



Milhares de pessoas compareceram ao estádio em Medellín para prestar homenagem às vítimas, o local ficou lotado e outras milhares de pessoas ficaram de fora. Quem ficou do lado externo acompanhou a cerimônia por telões. Durante um minuto de silêncio, os expectadores também acenderam seus celulares.



BRASIL

A Arena Condá, a casa do clube em Chapecó, também prestou homenagem às vítimas da tragédia nesta noite.No Brasil, bandeiras e faixas cobriam a arquibancada. Durante um minuto, em respeito aos mortos, o silêncio foi absoluto nos dois estádios.



Na sequência, em Chapecó, teve início uma salva de palmas, enquanto no telão da Condá passavam fotos e os nomes dos vitimados no acidente.