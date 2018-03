TJD tira 13 pontos do Costa Rica e recoloca Novo no Campeonato Estadual

Fernando Blank/Esporte MS TJD se reunião nesta terça e puniu o Costa Rica

Dois confrontos das quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa devem ser modificados nesta quarta-feira. Isso porque o Costa Rica foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) pela utilização irregular do lateral Paulinho nos primeiros jogos da competição com a perda de 13 pontos, dois a mais do total conquistado pelo clube na primeira fase.

Assim, o CREC caí para quinta posição do Grupo A e o Novo sobe para a zona de classificação. A mudança altera os confrontos de Sete de Dourados e Águia Negra.



A decisão do TJD deve ser comunicada oficialmente à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) nesta quarta-feira. Após isso, a entidade deve se pronunciar sobre o caso e, com a eliminação do Costa Rica, os confrontos de ida entre o time do Norte do Estado e o Sete e ainda ABC e Águia Negra devem ser anulados e marcados novos jogos. Agora entre ABC, terceiro colocado do Grupo A, e Sete e ainda Novo, quarto colocado, e Águia Negra. Ambos em Campo Grande.



Punição

Fernando Blank/Esporte MS Advogado do Costa Rica tentou desqualificar denúncia contra o clube

O Costa Rica foi defendido pelo advogado Arley Campos de Carvalho, que defendeu a tese de que erros na citação do atleta e do clube, tanto neste caso, quanto no julgamento de Paulinho em 2017, deveriam impedir a punição agora do Costa Rica, o que não foi aceito pelos procuradores que, por unanimidade, puniram o clube com 13 pontos e ainda multa de R$ 1 mil. O representante do CREC promete recorrer da decisão e entrar com liminar nesta quarta para que o julgamento seja anulado e a rodada mantida.



Jogos



Como o CREC terminou a primeira fase com 11 pontos, na terceira posição do Grupo A, a pena derruba a pontuação para dois negativos e última posição da chave. Assim, o ABC, então quarto, sobe para terceiro e o Novo assume o quarto lugar, saindo de eliminado para classificado.



Com as alterações, a Federação deve anular os jogos relacionados às equipes. Assim, perderiam validade a vitória do Águia Negra sobre o ABC por 3 a 2 e o empate sem gols entre Costa Rica e Sete.



Feito isso, os jogos dos novos confrontos devem ser marcados. Novo e Águia Negra fazem o primeiro jogo em Campo Grande e a volta em Rio Brilhante. ABC e Sete de Dourados também começam a disputa na Capital e a partida de volta no Estádio Douradão.



As partidas de volta entre Comercial e Corumbaense, nesta quarta-feira, e Operário contra o Urso, na quinta, devem ser mantidos, já que não sofrem influência da decisão.