TJD mantém Operário no Estadual Sub-19

Fora de campo terminou a primeira disputa entre Operário e Novoperário no Campeonato Estadual Sub-19 e o Galo levou a melhor. De acordo com o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS), as liminares obtidas pelo Operário para disputar a competição e contestadas pelo Novo seguem valendo e o campeonato, disputados pelos dois clubes e ainda pelo União/ABC pode voltar a ser disputado.



O Operário havia entrado com uma liminar antes da reunião do Conselho Arbitral que definiu o campeonato, solicitando vaga mesmo sem obter ainda as certidões negativas necessárias e exigidas pelo Estatuto do Torcedor para que os clubes disputem competições oficiais, o que foi acatado pelo Tribunal.

Na reunião, a Federação não incluiu o Operário com a alegação de que o clube não havia jogadores inscritos no BID da CBF, o que foi contestado pelo clube, gerando uma nova liminar. Depois, a diretoria do Novo solicitou que os jogos seguissem apenas após essas duas situações fossem analisadas pelo TJD.



Os julgamentos aconteceram na noite desta segunda-feira (5) na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) e mobilizou a cúpula dos dois clubes interessados, lideradas pelos presidentes Estevão Petralas, do Operário, e Américo Ferreira, do Novo. O primeiro mérito analisado foi a participação do Operário sem ter obtido ainda todas as certidões negativas e, neste, o TJD acatou o pedido do clube por 5 a 2, dando ainda 30 dias de prazo para que os documentos fossem apresentados.

Segundo a diretoria, o único ainda pendente é o FGTS, que deve ser liberado nos próximos dias.

A outra situação analisada, relacionada à inscrição dos jogadores antes do Arbitral, também foi favorável ao Operário, desta vez por unanimidade. Segundo o Tribunal, a versão do Galo, defendida pelo advogado Dr Rafael Meireles, de que os atletas precisam estar inscritos 48 horas antes da primeira partida e não antes do Conselho Arbitral, está correta. A diretoria do Operário alegava que o edital pede a inscrição apenas no setor de Gestão Web da CBF, o que havia sido feito.



Resolvida as questões, o campeonato, que já teve uma partida, com a vitória do Novo sobre o União/ABC por 2 a 0, deve seguir. Nova tabela deve ser diculgada pela Federação ainda nesta terça, mas, mantendo-se a ordem dos jogos, a próxima partida será entre Operário e União/ABC, no Estádio Jacques da Luz. O campeonato deve apontar um ou dois representantes de Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo de Futebol Júnior que acontece em janeiro.