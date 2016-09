TJD analisa segunda confusão no Estadual Sub-19

A confusão no Campeonato Estadual Sub-19 envolvendo Federação, Operário e o Novoperário já tem data para, teoricamente, terminar. O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) marcou para a próxima segunda-feira (5), às 18h30, o julgamento que irá analisar a liminar concedida ao Galo para participar da competição. Após a decisão, a competição segue, com dois ou três times.



O Sub-19 começou no dia 20 com a vitória do Novoperário sobre o União/ABC por 2 a 0. Os dois clubes foram os únicos que apresentaram a inscrição dos atletas no Conselho Arbitral e, por isso, segundo a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), em condições de disputar a competição.



A diretoria do Operário, que alega ter os jogadores já inscritos no sistema web da CBF, recorreu da decisão e conseguiu uma liminar para ser incluído, o que acabou acontecendo. Discordando da decisão, a diretoria do Novo pediu para o campeonato seguir apenas após analise do mérito da solicitação do Galo, o que acabou sendo acatado pelo TJD.



A competição deve indicar um ou dois representantes do Estado para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O número de vagas ainda depende da Federação Paulista de Futebol, que organiza o torneio e já sinalizou a tendência de diminuição do número de participantes que, em 2016, teve mais que cem clubes incluídos.