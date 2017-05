Tite convoca seleção para amistosos; Neymar fica de fora

Tamanho do texto

Divulgação / CBF Gabriel Jesus retorna a seleção após se recuperar de lesão

Nesta sexta-feira (19), o técnico Tite convocou a seleção brasileira para os amistosos contra a Argentina e Austrália, nos dias 9 e 13 de junho, em Melbourne na Austrália.





A lista do técnico tem algumas novidades, como o meia Rodriguinho, do Corinthians, e o zagueiro David Luiz que volta a seleção brasileira. O zagueiro do Chelsea, não era convocado desde o fim de 2015, quando Dunga ainda era o técnico.

Enquanto Gabriel Jesus jogará pela primeira vez pela seleção em 2017 após se recuperar de uma fratura no pé direito, Daniel Alves, Marcelo e Neymar que são titulares absolutos na era Tite ficaram de fora da lista por conta de desgaste físico. Pelo mesmo motivo os zagueiros Marquinhos e Miranda serão poupados.



Desde que Tite assumiu o comando, a seleção brasileira engatou nove vitórias (oito pelas Eliminatórias) e a assumiu a liderança do ranking da Fifa.





Confira a lista completa para os amistosos:



Goleiros: Diego Alves (Valencia), Wéverton (Atlético-PR), Éderson (Benfica);



Defensores: David Luiz (Chelsea), Gil (Shandong Luneng), Jemerson (Monaco), Rodrigo Caio (São Paulo), Thiago Silva (Paris Saint-Germain);



Laterais: Alex Sandro (Juventus), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atlético de Madri), Rafinha (Bayern de Munique);



Meio-campistas: Fernandinho (Manchester City), Giuliano (Zenit), Lucas Lima (Santos), Paulinho (Guangzhou Evergrande), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan), Rodriguinho (Corinthians), Willian (Chelsea);



Atacantes: Diego Souza (Sport Recife), Douglas Costa (Bayern de Munique), Gabriel Jesus (Manchester City) e Taison (Shakhtar Donetsk).