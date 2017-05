Times da capital definem técnicos para estadual sub-19

Anderson Ramos/Capital News Mauro Marino tentará a sexta classificação para Copa São Paulo, desta vez pelo operário

Os três times que representam Campo Grande no Campeonato Sul-Mato-Grossense sub-19. Com o Operário já acertado com Mauro Marino há um mês, nesta semana, foi a vez de União/ABC e Comercial, que ainda não haviam definido o nome do comandante, anunciarem Robert Almeida e Vina, respectivamente, para a função na competição que dá ao campeão e ao vice o direito de representar Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo de Futebol Junior de 2018.



Diferente do treinador do Galo, que coleciona classificações e títulos no estadual de base e já comandou equipes na Copinha em cinco oportunidades, Vina e Robert Almeida tentam dar sequência a carreira. O novo técnico do Comercial até tem histórico no estadual sub-19, tendo conquistado o título em 2015, justamente com o União/ABC, porém, Vina havia se afastado da função, sendo auxiliar no próprio clube durante o estadual deste ano.

Nelson Corrales Robert segue a frente do União/ABC, que tenta voltar a Copinha

Já Robert Almeida, com quem Vina trabalhou no primeiro semestre, segue a frente do União/ABC. O técnico foi um dos destaques da função durante o último estadual, levando o clube tricolor até as quartas de final, parando apenas no Corumbaense, que viria a ser campeão. Com um projeto dentro do clube, Robert aceitou seguir como treinador e tenta levar o União novamente à Copa São Paulo, torneio em que a equipe disputou no ano passado.



Por fim, o Operário será comandado por Mauro Marino, conhecido como “rei da base”, já que classificou Aquidauanense (três vezes), Comercial e Novo nos últimos seis anos. O Galo, atual vice-campeão do estadual sub-19, busca garantir a classificação para a Copinha pelo segundo ano seguido, para isso, treina há mais de um mês e deve aproveitar garotos que já estiveram no elenco durante o último ano.



O estadual sub-19 começa no próximo sábado (20), com dois jogos. O Comercial recebe o União/ABC, às 15h, no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, enquanto o Operário visita o Corumbaense, às 17h, no estádio Arthur Marinho, em Corumbá. O Urso, outra equipe que participa do torneio, folga nesta primeira rodada.



A competição será disputada no sistema de pontos corridos, com todos os times jogando contra todos em turno e returno. As duas equipes que somarem o maior número de pontos garantem vaga na Copa São Paulo de 2018.