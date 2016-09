Talita conquista ouro no Vôlei de Praia Open

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Dupla conquista ouro em Campo Grande

Talita conta com título dentro de casa. A sul-mato-grossense, com a parceira Larissa, venceu a etapa de abertura do Circuito Brasileiro Vôlei de Praia Open na manhã. A disputa aconteceu no domingo (25), em Campo Grande, na arena montada no Parque das Nações Indígenas.



A vitória foi por 2 sets a 0 (21/9, 21/15) sobre Val e Renata, do Rio de Janeiro. A última vez aconteceu em 2001, quando Benjamin levou o ouro. Larissa se isolou como maior vencedora das etapas no estado, com cinco títulos, superando Juliana e Shelda, com quatro.



De acordo com a assessoria, na disputa da medalha de bronze, vitória de Josi e Thati (SC/PB) por 2 sets a 0 (21/18, 21/17) sobre Juliana e Taiana, completando o pódio da etapa sul-mato-grossense. Foi a primeira medalha da parceria, formada no mês passado. Larissa e Talita chegam ao 13º ouro em etapas nacionais, além da oitava final consecutiva.