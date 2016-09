Sul-mato-grossenses disputam medalha de bronze no Futebol de 7

Tamanho do texto

Cleber Mendes/MPIX/CPB Time luta pela medalha de bronze

A seleção brasileira de futebol de 7, composta por jogadores campo-grandenses também, disputam a medalha de bronze. O jogo acontece na nesta sexta-feira (16), às 14h, contra a Holanda.



Os jogadores de Campo Grande são Fabrizio Nascimento, Fernades Vieira, Hudson Hyure, Igor Romero, Leandro Amaral, Marcos dos Santos, Maycon Almeida e Wesley Martins, todos com paralisia cerebral. Eles participam no Futebol de 7, que foi ouro nos jogos de Sydney em 2000 e prata em Atlanta em 2004.



O time perdeu a semifinal dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 para o Irã na última quarta-feira (14). O Brasil ficou na defensiva no começo do jogo, logo nos 14 minutos o Irã fez um gol. No fim da etapa, Mehdi Jamali ampliou e a Seleção foi para o intervalo perdendo por 2 a 0.