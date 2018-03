Sul-Mato-Grossense Ismaily é convocado para amistosos contra Rússia e Alemanha

Getty Images Sul-Mato-Grossense defende o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, desde 2013

O Mato Grosso do Sul ganhou nesta terça-feira (20) um representante na Seleção Brasileira e com chances de disputar a Copa do Mundo 2018, na Rússia. O lateral Ismaily, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, foi convocado pelo técnico Tite para os amistosos diante da Rússia e da Alemanha. O jogador foi chamado para as vagas de Felipe Luís e Alex Sandro, ambos contundidos.



Com 28 anos, o jogador nascido em Angélica ganha sua primeira convocação. Porém, o jogador, destaque do time ucraniano, já estava na mira de Tite e sua comissão técnica. De acordo com o site Globoesporte, Ismaily foi acompanhado pelo técnico da seleção e pelo coordenador Edu Gaspar em dezembro de 2017 e pelos analistas Fernando Lázaro e Matheus Bachi em fevereiro deste ano.



Pouco conhecido no país, Ismaily defendeu o Ivinhema e depois se destacou no Desportivo Brasil, chamando a atenção do Estoril de Portugal. Naquele país, atuou por Olhanense e Braga antes de chegar ao Shakhtar Donetsk em 2013 e se tornar ídolo da torcida conquistando títulos e marcando vários gols, como do último domingo na vitória de 3 a 0 sobre o Mariupol pelo Campeonato Ucraniano.



A Seleção Brasileira, agora com Ismaily, enfrenta a Rússia (país sede da Copa) na sexta-feira às 12h (MS) e volta a campo no dia 27 para encarar a Alemanha. Após estes jogos, Tite fará a convocação para o mundial onde já com o elenco escolhido fará novos amistosos contra Croácia e Áustria antes da estreia.