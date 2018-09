Sorteio coloca jogo final da Copa do Brasil na Arena Corinthians

Lucas Figueiredo/CBF Técnicos Jair Ventura e Mano Menezes representaram seus clubes no sorteio

A Copa do Brasil termina nos dias 10 e 17 de outubro com os confrontos entre os finalistas Corinthians e Cruzeiro, que nesta quarta-feira deixaram para trás Flamengo e Palmeiras, respectivamente. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos mandos de campos dos jogos de ida e volta e o jogo final acontecerá em Itaquera, com o jogo de ida marcado para o Estádio Mineirão. Timão e Raposa disputam premiação de R$ 50 milhões para o campeão.



O confronto final reúne dois times com muita tradição na Copa do Brasil. O Corinthians já disputou a decisão em cinco edições, com títulos em 1995, 2002 e 2009. Já o retrospecto do Cruzeiro é ainda melhor. São cinco títulos (1993, 1996, 2000, 2003 e 2017), número só igualado pelo Grêmio. Se levantar a taça deste ano, além de conquistar seu primeiro bicampeonato, se isola como o clube mais vencedor da competição.



Torneio mais rentável do Continente



A premiação da edição de 2018 da Copa do Brasil está entre as maiores já distribuídas dentro da América do Sul. Para dimensionar o aumento considerável do repasse de cotas de participação aos clubes, os R$ 50 milhões a serem pagos ao vencedor é um valor recorde dentro do futebol brasileiro e formaliza um incremento de 733,33% em relação ao valor distribuído ao campeão na última edição. O vice terá direito à R$ 20 milhões.



Além disso, Corinthians e Cruzeiro, por estarem garantidos na grande decisão, já faturaram R$ 11,9 milhões, o dobro do valor recebido pela própria Raposa, campeã em da 2017. O montante é a soma das premiações recebidas por paulistas e mineiros por avanço de fase a partir das oitavas de final, quando entraram na competição.