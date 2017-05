Só empates: jogos realizados pela segunda rodada da série B não tiveram vencedores

Até a noite da última sexta-feira (19), os jogos validos pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B acabaram empatados. A rodada começou na terça feira (16), Brasil de Pelotas e Londrina empataram em 1 x 1 e o Ceará ficou no 0 x 0 com o Boa Esporte.

Jorge Luiz/Paysandu Paraná e Paysandu não saíram do zero

No Durival Britto, em Curitiba, Paraná e Paysandu protagonizaram um confronto movimentado com chances de gols para os dois lados. Apesar da oportunidades criadas, o zero não saiu do placar. Na melhor chegada do primeiro tempo, Daniel Morais obrigou Marcos a se esticar todo para evitar o gol tricolor.

No Serra Dourada, em Goiânia o jogo foi equilibrado, com poucas chances de gol criadas, o placar permaneceu inalterado até o fim para Vila Nova e Juventude. Em Belo Horizonte, América-MG e Goiás ficaram no empate em 1 a 1. Com o resultado, as duas equipes seguem sem vencer na Série B.



Confira os resultados da segunda rodada:

Brasil de Pelotas 1 x 1 Londrina

Ceará 0 x 0 Boa Esporte

Paraná 0 x 0 Paysandu

Vila Nova 0 x 0 Juventude

América – MG 1 x 1 Goiás