Sete volta aos treinos e procura ajustar posições carentes

O elenco do Sete de Dourados voltou aos treinos após as festas de fim de ano. Desde quarta-feira (3), os jogadores trabalham nos campos do CT do clube em busca de melhorar a condição física e técnica até o dia 17, quando estreia no Campeonato Estadual contra o Urso, em Mundo Novo. Na volta, uma baixa e uma novidade. O zagueiro Jonatan foi para o Águia Negra, clube que defende em 2017. Para compensar, o lateral esquerdo e meia Jô não teve a transferência para o Olímpia-SP confirmada e acertou novo vínculo com o Sete para este ano.



Na volta aos trabalhos, os jogadores treinam em dois períodos até esta sexta (5). Sábado e domingo os treinos acontecem apenas na parte da manhã e retornam em dois períodos na segunda-feira. De acordo com o técnico Márcio Santos, o time pode fazer pelo menos um amistoso antes da estreia. “Estamos buscando um adversário para o dia 10”, disse.



Jô e outras contratações

Noé Faria/Arquivo Lateral Jô reiniciou nesta sexta treinos com o elenco do Sete

Sobre o elenco, a novidade na volta é a reapresentação do lateral Jô. O atleta iniciou a preparação em dezembro no Olímpia, que vai disputar a Série A3 do Campeonato Paulista, mas sem acordo para confirmar o vínculo, retornou à Dourados. “Conversamos hoje [quinta] e ele já se apresenta ao técnico Márcio Santos para seguir o trabalho com o elenco”, informa o gestor Tony Montalvão.



Sobre outras posições, o Sete pode ter novos jogadores. A prioridade é um zagueiro para suprir a saída de Jonatan, além de um meia e um atacante de área, posições carentes durante a pré-temporada em dezembro. “Esperamos ter respostas positivas ainda nesta sexta para que cheguem o mais rápido possível”, disse Tony.



No Estadual, Sete e Urso estão no Grupo B, junto com o campeão Corumbaense, Águia Negra e o recém promovido Operário AC. De folga na segunda rodada, a primeira partida no Estádio Douradão acontece no dia 28, às 16h, contra o Águia Negra.