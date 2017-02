Sete vence Ríver e recoloca o MS na segunda fase da Copa do Brasil

Noé Faria Caído, Juan comemora com companheiros o gol do jogo no Douradão

Se o Sete de Dourados fez história em 2016 com o título estadual inédito, porque não continuar neste ano? Na quarta-feira (8), no Estádio Douradão, o time douradense entrou em campo pela Copa do Brasil na sua primeira participação na competição e fez valer a pena a presença dos pouco mais de 2.500 torcedores que foram acompanhar a partida. Conquistou o único resultado que colocaria o time na segunda fase ao vencer o River-PI por 1 a 0, feito não conquistado por um time sul-mato-grossense desde a classificação do Naviraiense em 2013. Pelo frente agora o Sport-PE, time da Série A do Campeonato Brasileiro.



O herói da partida foi o zagueiro Juan, autor do gol. Mas antes, o Sete precisou suportar o melhor início do time piauiense, apesar de ter assustado mesmo apenas aos 25 minutos. Rossales cobrou escanteio pela direita e Rodrigo Tiui, sem marcação, subiu para cabecear para fora, assustando Alan Tobias. Em seguida, Tiui chegou a marcar em jogada de contra-ataque, mas em impedimento. Depois, o Sete cresceu e levou a torcida junto aos 30 com Jéferson, que concluiu uma cobrança de lateral na área com uma bicicleta, o goleiro Leandro não alcançou a bola, mas para sorte dele foi para fora.



Aos 40, o atacante Pablo, ganhou a bola da zaga na área, mas Leandro fechou bem o ângulo na hora da conclusão e fez a defesa. O grito de gol da torcida que parou na garganta neste lance, foi solto cinco minutos depois, graças a pressão do Sete que seguia melhor. Gustavo cobrou escanteio da direita, a bola cruzou a área e o zagueiro Ramon Baiano subiu mais que o marcador para cabecear de volta e Juan, bem colocado, bateu firme para abrir o placar e festejar com a torcida até acabar o primeiro tempo.



Na volta do intervalo, O River, modificado pelo técnico Waldemar Lemos, ensaiou uma reação e o goleiro Alan Tobias começou a aparecer. Logo aos dois minutos, o lateral Rossales apareceu pela esquerda e bateu firme da entrada da área para Alan desviar de mão trocada para escanteio. Na cobrança, mais uma vez o goleiro apareceu bem para afastar a bola. Pouco depois, Viola desvia de cabeça cruzamento da direita e Alan se virou para evitar o empate jogando a bola para escanteio.



A classificação do sete poderia ter ficado mais tranquila aos 15 minutos. Jéfferson se esforçou pela esquerda, recuperou a bola e quase da linha de fundo, cruzou rasteiro para Pablo desviar. O gol só não saiu porque Leandro conseguiu esticar o pé e desviar a bola para fora. Aos 22, Jô cobrou escanteio com perigo, mas a zaga desviou. Na nova cobrança, a bola tinha o endereço do ângulo de Leandro, mas o goleiro conseguiu evitar o gol olímpico. Na terceira cobrança, a bola cruzou a área e bateu no corpo do volante Guinha, mas não tomou a direção do gol e a zaga conseguiu, enfim, afastar o perigo. Depois, o Sete conseguiu segurar a pressão adversária e manter o placar de 1 a 0 que colocou o time na fase seguinte.



Sport

Na segunda fase, o adversário do Sete de dourados será uma equipe da primeira divisão e ainda com o confronto fora de casa. Em Maceió, o Sport-PE venceu o CSA-AL por 4 a 1 e garantiu a classificação. Os autores dos gols pernambucanos foram Rithely, Rogério, Everton Felipe e Thallyson. Alex Henrique fez o do CSA.



A data do confronto ainda será divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas o sete já sabe que jogará na casa do adversário. O mando de jogo foi sorteada ainda quando estavam sendo decididos os confrontos e esse direito ficou com o classificado da chave Sport x CSA. A diferença é que neste jogo o empate não favorece nenhum clube e qualquer que seja o placar, se for igual, a equipe que segue na competição será apontada em disputa de pênaltis.