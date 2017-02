Sete perde no DF e está fora da Copa Verde

Rafael Coca/Arquivo Ceilândia levou a melhor sobre o Sete e segue na Copa Verde

Acabou neste sábado a participação do Sete de Dourados na Copa Verde. Pela fase preliminar da competição, o time douradense foi ao Distrito Federal e foi derrotado pelo Ceilândia-DF por 3 a 0, todos marcados no segundo tempo. Agora, o Sete retorna ao MS e voltar a jogar pelo Campeonato Estadual no dia 15 contra o Águia Negra e aguarda a CBF definir a data do confronto com o Sport-PE pela segunda fase da Copa do Brasil.



O jogo começou com o gramado pesado por causa das chuvas que caiam no Distrito Federal e o time da casa se adaptou mais rápido às condições, criando as melhores chances do primeiro tempo, mas parando no goleiro Alan Tobias que evitou gol adversário logo aos três minutos em uma sequência de escanteios e aos 17 ao desviar cobrança de falta de Alanzinho. O Sete chegou com Pavão aos 25, Jefferson aos 30 e Pablo aos 36 minutos. Aos 42, mais uma vez Alan salvou o Sete em duas conclusões de Gilmar Erê, garantindo o empate sem gols na etapa inicial.



No segundo tempo, o ataque do Ceilândia conseguiu, enfim, levar a melhor sobre Alan. Elivelton cruzou e Gilmar Erê disputou a bola, mas Romarinho aproveitou para tocar para o gol, abrindo o placar. O Sete sentiu a sequência de jogos e viagens e pouco tempo de recuperação e pouco ameaçou o adversário na segunda etapa. Aproveitando, o time do DF aumentou a diferença com Batiuca aos 27 e fechou o placar dom Dudu Lopes aos 43.



Classificado para a primeira fase, o Ceilândia enfrenta o Luverdense-MT. O Mato Grosso do Sul tem o Operário na competição que enfrenta o Luziânia-DF. Os dois confrontos acontecem em março. O Sete volta ao MS e joga na quarta-feira (15) contra o Águia Negra, em Rio Brilhante, pelo Campeonato Estadual. O time de Dourados também segue na Copa do Brasil e enfrenta o Sport-PE na segunda fase, em Recife, provavelmente no dia 22 de fevereiro.