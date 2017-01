Sete perde capitão Fernando Hilário para futebol paulista

Gazeta MS/Arquivo Fernando Hilário comandou o Sete no título estadual de 2016

A pré-temporada do campeão estadual Sete de Dourados era para ter início nesta terça-feira (3), mas jogadores e comissão técnica chegam à Dourados nos próximos dias para início dos trabalhos. Enquanto isso, a chegada de novos jogadores e saída de alguns com retorno dado como certo tem movimentado o ambiente do clube.



A primeira notícia foi de baixa, e uma significativa. Fernando Hilário, capitão do título inédito de 2016 e titular também na Série D do Campeonato Brasileiro não retorna ao time como era esperado. O goleiro de 32 anos recebeu uma proposta da Portuguesa Santista para disputar a Série A3 do Campeonato Paulista e já se apresentou ao novo clube.



A diretoria do Sete agora deve procurar um outro nome para a posição. Além do goleiro, o Sete já havia perdido o volante Eduardo Arroz, outro importante jogador na conquista do título de 2016, para o Operário.



De acordo com Hilário, o retorno ao clube douradense estava certo, mas a oferta do time paulista fez o jogador rever a decisão. “Agradeço muito ao Sete pela temporada e estávamos acertando a volta, mas a proposta aqui foi muito boa e não tinha como não aceitar", explicou. Para ele, ficar em seu Estado de origem também contou para a escolha. “Estou feliz por voltar a jogar em São Paulo, perto da minha família e confiante no clube que esse ano é centenário. Agora é fazer um grande trabalho e quem sabe conquistar mais um título. O clube é muito bom, estrutura muito boa e tem vários jogadores que conheço”.



Novo meia

Se o Sete perdeu Fernando Hilário, ganhou o reforço do meia Natan que jogou a Série B do sul-mato-grossense de 2015 pelo Itaporã. O jovem jogador chamou atenção em um torneio amistoso no estádio Douradão pelo Jaboticabal-SP e foi contratado pelo time sul-mato-grossense para a campanha que culminou no título. Agora, ele volta ao Estado para ser mais uma opção no meio campo do time douradense.



O elenco deve se apresentar ainda nesta semana para a temporada que terá além do Estadual, a Copa Verde, Copa do Brasil e Brasileirão Série D.