Sete mantém foco e motivação por vaga na Copa Verde

Franz Mendes Time fecha preparação com trabalho técnico no CT do Sete

O empate sem gols com o Novo no último domingo acabou com a chance do Sete de Dourados manter o título conquistado em 2016. Agora, o clube busca contra o Operário, outro que caiu na semifinal, a terceira posição no Campeonato Estadual e, consequentemente, lugar na Copa Verde do próximo ano. Para isso, o elenco seguiu a rotina de treinos para os jogos que acontecem neste sábado e na próxima terça-feira.



O último trabalho técnico e tático aconteceu na tarde desta quinta no CT do Sete e o técnico Nei César testou possíveis formações para os jogos, já que entre uma partida e outra pouco tempo haverá para novos treinos. A dúvida principal está no ataque, já que Leandrinho, contundido, está vetado. Pablo, recuperado, é a maior aposta ao lado de Sadan, mas Daniel também foi utilizado.



Apesar da disputa agora não ser mais pelo título, o técnico acredita na motivação dos jogadores para brigar pela terceira posição. “O futebol te dá a oportunidade de recomeçar todos os dias e é isso que tenho conversado com os jogadores. Nós temos essa vaga a ser disputada e é importante para o clube. O Operário tem a vantagem, mas a motivação para conseguir essa vaga [Copa Verde] é grande sim”, explica Nei.



O pensamento do treinador é compartilhado pelos jogadores. De acordo com o meia Pavão, levar vantagem sobre o Operário é a chance de encerrar bem a competição. “O trabalho segue intenso, estamos focados nesse confronto. É a chance de terminarmos bem o campeonato e estar bem para a Série D”, afirma o jogador.



Ingressos



Sete e Operário se enfrentam em duas partidas. Como tem melhor campanha no Estadual, o Galo joga por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols. O Sete precisa terminar o confronto em vantagem para ser o terceiro colocado e classificado para a Copa Verde.



O primeiro jogo acontece neste sábado (29), às 19h, no Estádio Douradão e a volta na terça (2/05), 20h15, no Estádio Morenão. Os ingressos para a partida de ida já estão à venda nas lojas Camisa 10, Salim Esportes e Quiosque do Sete no Shopping Avenida Center. As cadeiras cobertas custam R420 e arquibancadas R$10.